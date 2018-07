Grêmio inscreve Willian Magrão, Leandro e Lins

Paulão já não faz mais parte do elenco do Grêmio, depois de ter sido vendido em fevereiro - foi para o futebol chinês. Bruno Collaço, por sua vez, sofreu contusão muscular na coxa direita e deve ficar 50 dias parado. E Diego Clementino saiu do grupo de 25 jogadores inscritos na Libertadores por opção técnica.

"O Renato (Gaúcho) disse que eu seria o primeiro nome (a entrar na lista), mas eu teria que mostrar no dia a dia que tinha condições de me colocar entre os 25", contou Willian Magrão. "Já tinha responsabilidade no Gauchão, e na Libertadores só vai aumentar", admitiu Leandro, que vem sendo titular do time.

"Queremos registrar um agradecimento especial a esses dois jogadores (Diego Clementino e Bruno Collaço), que permanecem no grupo, mas que, por opção, entendemos essa substituição", afirmou o vice-presidente Antônio Vicente Martins. "Consegui fazer boas atuações no Gauchão, e agora tenho mais essa oportunidade", comemorou Lins.

Mas, antes de pensar nas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio se prepara para a disputa da semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O jogo será no sábado, contra o Cruzeiro de Porto Alegre, no Estádio Passo D´Areia.