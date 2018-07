Grêmio instala traves do Olímpico em seu novo estádio

PORTO ALEGRE - Em mais um momento marcante dos preparativos para a inauguração do seu novo estádio, o Grêmio instalou no local, na manhã desta sexta-feira, as traves que foram retiradas do Olímpico, histórico palco gremista cujo jogo de despedida foi o clássico da equipe da casa diante do Inter, no último dia 2, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

A inauguração na Arena do Grêmio será realizada neste sábado, em amistoso diante do Hamburgo, da Alemanha, às 22 horas, e a colocação da traves foi um dos últimos ajustes do campo do novo estádio, que nesta tarde de sexta-feira terá as linhas do gramado demarcadas.

A instalação das balizas no novo estádio gremista foi realizada por cerca de dez operários, que também viveram alguns minutos de fama ao se arriscarem como goleiros durante uma descontraída brincadeira pela manhã após a fixação das traves.