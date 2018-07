Grêmio já dá como certa saída de Vargas no fim do ano SÃO PAULO - O Grêmio não vai manter o atacante Eduardo Vargas para o ano que vem. Apesar de o chileno ser titular do ataque, o clube gaúcho sequer irá tentar negociar com o Napoli para renovar o contrato de empréstimo, que vence em dezembro, ou para fazer uma oferta para a compra em definitivo dos diretos federativos do jogador. Quem revela isso é o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa.