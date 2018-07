Grêmio já estava pensando na Libertadores, diz Renato A inesperada derrota para o Novo Hamburgo por 2 a 0, no último domingo, acabou com uma invencibilidade de 15 jogos do Grêmio. Para o técnico Renato Gaúcho, a proximidade da partida com a estreia na Copa Libertadores da América - a equipe enfrenta o Oriente Petrolero, nesta quinta-feira, em casa - fez com que os jogadores entrassem em campo desconcentrados.