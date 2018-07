Grêmio já pensa em reforços para a Libertadores

O futuro dirigente evita falar em nomes, mas admite que o clube estuda contratações para a defesa, o meio-campo e o ataque. Admite, ainda, que a possível parceria com a Traffic pode levar o tricolor a fechar "alguns negócios pontuais". Nega, no entanto, que tenha havido sondagens a Diego Souza, do Atlético Mineiro, e Zé Roberto, do Hamburgo.

Mesmo pensando em reforços, a diretoria acredita que conta com um grupo de jogadores consolidado e competitivo. O goleiro Victor, o zagueiro Paulão, o meia Douglas e o atacante Jonas têm contrato até o ano que vem. O clube tenta renovar com os laterais Fábio Santos e Lúcio e com o atacante André Lima. "Já fomos campeões do segundo turno do brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo", destaca Martins, referindo-se ao potencial do time. "Mas temos que nos qualificar ainda mais", reconhece.

O Grêmio só vai disputar sua 13.ª Libertadores porque o Independiente venceu o Goiás nos pênaltis na decisão da Copa Sul-Americana, na noite de quarta-feira, abrindo uma vaga para o quarto colocado do Campeonato Brasileiro.