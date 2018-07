Grêmio já vende ingressos para inauguração da Arena

De acordo com programação anunciada em detalhes nesta quinta-feira, as atrações são um espetáculo de teatro e música do grupo nova-iorquino Blue Man, homenagens ao compositor Lupicínio Rodrigues, autor do hino do clube, e ao goleiro Eurico Lara, um dos primeiros ídolos do time.

A bola deverá rolar pela primeira vez na Arena às 22h30, com um jogo amistoso entre o Grêmio e o Hamburgo, da Alemanha, para recordar a decisão do Mundial de Clubes de 1983, vencida pelos brasileiros.

Antes do primeiro jogo na Arena, o local vai receber cinco blocos culturais temáticos, intercalados com shows e queimas de fogos. "Espero que neste dia, mais do que um show ou um espetáculo, estejamos fazendo história", declarou Aloyzyo Filho, responsável pelo espetáculo artístico.

Os ingressos serão vendidos em diversas etapas. A primeira, iniciada nesta quinta, apenas para os sócios que migraram para a Arena. A partir de 1.º de novembro, para os sócios do Grêmio. Seis dias depois, para os torcedores cadastrados. Só depois disso, a partir de 15 de novembro, o torcedor comum poderá tentar comprar seu ingresso.