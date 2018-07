Grêmio joga contra o Bahia e tenta encontrar um rumo no Brasileirão

O Grêmio tenta dar um novo rumo à sua campanha irregular no Brasileirão contra o Bahia, neste domingo, 31, às 18h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada. Desde que Luiz Felipe Scolari assumiu o comando técnico, no início de agosto, o time vem alternado vitórias e derrotas, com raras atuações convincentes.

Depois de vencer o Corinthians por 2 a 1 no domingo passado, dando esperanças de um novo tempo à torcida, foi mal contra o Santos na última quinta-feira, quando perdeu por 2 a 0, em casa, pela rodada de ida das oitavas de final Copa do Brasil.

O treinador não tem problemas para escalar a equipe. Todos os jogadores considerados titulares estão disponíveis. O time tricolor gaúcho começa a rodada como sétimo colocado, com 25 pontos, e pode terminá-la entre o sexto e o 11.º lugar, dependendo do resultado que conseguir e de como forem os concorrentes mais próximos na tabela de classificação.