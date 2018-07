Grêmio joga contra o Flamengo e tenta manter o embalo

PORTO ALEGRE - O Grêmio tenta provar neste sábado que a derrota para o Santos na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi um acidente e quer chegar à quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, às 18h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 16.ª rodada. O clube gaúcho começa a rodada como terceiro colocado, com 25 pontos, e quer terminá-la mais próximo do Cruzeiro, que tem 28, e do líder Botafogo, com 29, para entrar na briga pela ponta.

Ao mesmo tempo, o Grêmio corre o risco de cair até para o sétimo lugar se perder o seu jogo neste sábado e se todos os concorrentes mais próximos - Corinthians, Atlético Paranaense, Coritiba e Vitória - vencerem os seus compromissos no final de semana.

O técnico Renato Gaúcho vai repetir o time que enfrentou o Santos. Mesmo como visitante, o Grêmio equilibrou aquele jogo e criou diversas oportunidades para marcar. A expectativa é que, contra o Flamengo, os atacantes acertem a pontaria. Os meias Elano e Zé Roberto seguem sob tratamento para contusões. Enquanto pelo menos um deles não voltar ao time, o esquema tático permanece o 3-5-2. O meio de campo conta com três volantes - Souza, Riveros e Ramiro.