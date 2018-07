Grêmio joga contra o Santos em casa para acabar com sequência de derrotas

Os tropeços diante do Vitória (2 a 1) e Atlético Paranaense (2 a 0) tiraram o time tricolor do G4. O Grêmio é o atual quinto colocado com 18 pontos, a um de distância do Corinthians e do Santos, que estão em quarto e terceiro lugares, respectivamente.

E quando a fase não é boa, os problemas aparecem. O atacante Negueba voltou a trabalhar com bola nesta semana após se recuperar de uma torção no tornozelo esquerdo. No entanto, levou outra pancada, sentiu o local novamente e ficará de fora de mais uma partida.

A boa notícia é que o meia Douglas, o volante Jaílson e o zagueiro Bressan estão de volta. Os dois primeiros devem retomar a vaga de titular, mas o zagueiro, pressionado pela torcida, começará no banco de reservas.