Grêmio joga contra o Vitória com a 'obrigação' de chegar ao G-6 do Brasileirão

O Grêmio visita o Vitória nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29.ª rodada, de olho no G-6 do Campeonato Brasileiro - a CBF anunciou uma mudança nas regras no último domingo e informou que a Copa Libertadores contará com seis clubes brasileiros na próxima temporada.

Com isso, o técnico Renato Gaúcho afirmou que o time tricolor agora tem a obrigação de confirmar vaga na competição sul-americana. Atualmente, o Grêmio ocupa a nona colocação com 40 pontos, a dois do Atlético Paranaense, que está em sexto lugar na tabela de classificação.

"Antes, no meu discurso, dizia que a gente tinha que buscar o G-4 e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil continua na mesma, mas agora, mais do que nunca, precisamos do G-6. O Grêmio está a dois pontos. Agora tornou-se quase uma obrigação estar na Libertadores", comentou Renato Gaúcho.

Para a partida, o treinador contará com a volta do goleiro Marcelo Grohe, do lateral-direito Edílson e do volante Walace. Em compensação, não poderá escalar o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Luan, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Iago e Henrique Almeida devem ser os substitutos, respectivamente.