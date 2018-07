Grêmio joga desfalcado em confronto contra o São Paulo O Grêmio poderá ficar sem quatro titulares para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 17 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo de tricolores é decisivo para os dois lados. Os gaúchos, que têm 63 pontos, sonham com a vice-liderança e, para isso, precisam vencer a partida e torcer para o Atlético Mineiro, que tem 64 pontos, tropeçar diante do Vasco, no Rio de Janeiro.