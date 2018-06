Grêmio joga para começar ano com título sul-americano e espantar má fase

O Grêmio vive início de ano dos mais incomuns. Atual campeão da Copa Libertadores, ocupa a lanterna do Campeonato Gaúcho e vê a pressão crescer sobre os jogadores apenas dois meses depois da conquista continental. Para espantar a má fase, nada melhor do que outro título sul-americano, que o time pode assegurar nesta quarta-feira, se vencer o Independiente na Arena, em Porto Alegre, às 21h45, pelo segundo jogo da Recopa.

+ Sob os olhares de Tite em treino, Luan recebe homenagem do Grêmio

+ Renato Gaúcho descarta rebaixamento do Grêmio: 'Mais fácil o mar secar'

"A Recopa são só dois jogos. Tivemos um jogo difícil na Argentina, mas conseguimos um bom resultado. A gente vai em busca do título, queremos fazer história. É um grupo vencedor, que conseguiu dois títulos importantíssimos para o clube (Libertadores e Copa do Brasil) e que não pode tirar a palavra 'ganhar' da cabeça", comentou o técnico Renato Gaúcho.

O triunfo simples basta para o Grêmio. Isso porque o time gaúcho ficou no empate por 1 a 1 diante do Independiente no jogo de ida, em Avellaneda, há uma semana. Vale lembrar que, assim como acontece na decisão da Libertadores, o gol fora de casa não é fator de desempate na Recopa.

Se a situação do Grêmio é boa na disputa pelo título, as atuações não estão correspondendo. Mesmo na primeira partida contra o Independiente, o time jogou mal e achou o gol em um erro do adversário, que Luan aproveitou bem. Depois, mesmo com um jogador a mais por cerca de uma hora - Gigliotti foi expulso -, viu os argentinos buscarem o empate e pouco incomodou.

As atuações ruins, aliás, não são exceção em 2018. Se nas primeiras quatro rodadas do Gaúcho o Grêmio podia argumentar que os resultados eram fruto da utilização de um time B, nas últimas três partidas Renato Gaúcho usou apenas o elenco principal e os resultados pouco mudaram. No total, são apenas quatro pontos no Estadual e a última colocação na tabela.

Talvez por isso, Renato decidiu fechar o último treino do Grêmio antes da decisão diante do Independiente. A preparação foi encerrada sob forte chuva na Arena e sem a presença da imprensa, que só foi liberada para a atividade recreativa. Então, uma surpresa. Cícero não estava em campo, o que levantou dúvida sobre sua presença na quarta-feira.

Outra incerteza na escalação está no meio de campo, na posição ocupada por Ramiro, desfalque por suspensão. No jogo de ida, Renato optou por Lima, mas o jovem de 21 anos pouco fez. Por isso, a tendência é que, desta vez, ele escolha entre Alisson e Maicosuel.

Do lado do Independiente, a expectativa é reviver a festa feita da última vez que a equipe veio ao Brasil. Afinal, foi no País que os argentinos sagraram-se campeões da Copa Sul-Americana no ano passado, diante do Flamengo, com o empate por 1 a 1 no Maracanã. Para isto, porém, não poderão contar com o artilheiro Gigliotti, justamente por causa da expulsão na ida. Silvio Romero deverá ser o substituto.