Grêmio joga para recuperar a 2ª colocação do Brasileirão

Depois do empate com o líder Fluminense na última rodada, o Grêmio se manteve em terceiro lugar na competição, com 58 pontos, enquanto o Atlético-MG tem 60 e o São Paulo soma 55 - os dois concorrentes diretos jogam apenas no domingo. No caso da busca pelo título, a avaliação gremista é de que o time carioca ficou praticamente inalcançável, já com 69 pontos.

Para o jogo deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que alterar a escalação do Grêmio em três posições. O lateral-esquerdo Anderson Pico e o atacante Marcelo Moreno estão suspensos, enquanto o volante Souza será poupado para completar a recuperação das dores no tornozelo direito que sentiu no início da semana. Na defesa, o substituto é o antigo titular Júlio César, que volta ao time depois de se submeter a uma cirurgia no joelho. No meio-de-campo, Marco Antonio fica com a vaga disponível. E o ataque será formado por Leandro e Kléber.