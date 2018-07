Grêmio joga pelo empate para avançar na Sul-Americana

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem somente uma dúvida para escalar o time do Grêmio. Com dores no tornozelo, o volante Souza será avaliado antes do jogo para saber se tem condições de entrar em campo - caso não possa atuar, Marco Antônio entra na vaga. Enquanto isso, o zagueiro Gilberto Silva, com desconforto muscular, será poupado, dando lugar a Naldo.

Enquanto busca a vaga nas quartas de final da Sul-Americana, o Grêmio também não esquece da disputa do Brasileirão. Depois de três empates seguidos, contra Botafogo, Fluminense e Coritiba, o time gaúcho está em terceiro lugar, com 59 pontos. E volta a jogar no sábado, diante do Bahia, em Salvador.