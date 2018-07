Grêmio joga por Libertadores e descenso do Guarani

Quarto colocado do Brasileiro, com 57 pontos, o time gaúcho pode garantir sua permanência no G-4 se vencer o rival e o Atlético-PR perder do Ceará em Fortaleza. Se isso acontecer, o Grêmio ficará na torcida para que o Goiás não conquiste a Copa Sul-Americana para entrar na pré-Libertadores.

O jogo deste domingo é encarado como uma decisão pelos gaúchos, até porque também envolve a sobrevida do Guarani no Brasileiro. O time paulista pode ser rebaixado se for derrotado e qualquer um de seus concorrentes mais próximos - Atlético-GO, Avaí ou Vitória - empatar.

O técnico Renato Gaúcho poderá contar com o atacante Jonas, artilheiro do Brasileiro, com 21 gols. O jogador foi punido com apenas um jogo de suspensão, já cumprido, pela expulsão dinte do Santos, no dia 13 de novembro, na Vila Belmiro.