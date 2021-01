Grêmio lamenta presença de Jean Pyerre em festa e diz ter conversado com atleta

O Grêmio se manifestou nesta sexta-feira, em nota oficial, sobre a recente polêmica envolvendo o meia Jean Pyerre. Circula nas redes sociais um vídeo em que o jogador está em uma festa com aglomeração e sem máscara, desrespeitando os protocolos sanitários estabelecidos para ajudar a conter a pandemia da covid-19 no mundo.

O clube gaúcho está às vésperas de disputar um clássico contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. No comunicado, o Grêmio disse que teve conhecimento do incidente e que também já conversou com o meia sobre o ocorrido. Ele é titular da equipe, que inicia nesta sexta-feira a concentração para o Gre-Nal.

Além disso, o time gaúcho pontuou que Jean Pyerre "estava em seu momento de folga em um aniversário privado", amenizando as cobranças de torcedores sobre uma suposta falta de comprometimento do atleta. Por fim, o Grêmio diz que "lamenta" a exposição, mesmo que o atleta já tenha os anticorpos contra o novo coronavírus.

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16 horas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor defende uma invencibilidade de 11 jogos contra o rival colorado, que hoje ocupa a primeira posição da tabela com 59 pontos. Os comandados de Renato Gaúcho estão na sexta colocação, com 51.