Grêmio lança camisa em jogo marcado por confusão com Danubio

O Grêmio ficou no empate por 1 a 1 com o Danubio neste sábado, na Arena, em um jogo amistoso que teve de tudo. O time tricolor lançou suas camisas para a temporada 2016; durante o jogo, um carrinho de Marcelo Oliveira desencadeou uma confusão que levou até os seguranças do estádio para dentro do campo; e o zagueiro estreante Kadu marcou contra o tento que definiu a igualdade da partida.

Esta foi a primeira partida dos meio-campistas Maicon e Douglas após definirem suas permanências na equipe. O zagueiro Kadu estreou pelo Grêmio e formou dupla com Geromel. Assim, Roger mandou o seguinte time a campo: Marcelo Grohe; Wesley, Pedro Geromel, Kadu e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Douglas, Giuliano e Everton; Luan.

No primeiro tempo, com a tradicional camisa de listras verticais, Everton chegou a balançar as redes para o Grêmio aos três minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento. A partir daí, o time passou a arriscar chutes da entrada da área, sem levar perigo aos uruguaios. Antes do intervalo, Giuliano deixou o gramado com dores na planta do pé esquerdo e deu lugar para Ramiro.

Já a segunda etapa teve a novidade do uniforme 2 gremista, predominantemente branco, com listras horizontais em preto e azul. Mas o que era um jogo amistoso ganhou ares de clássico aos cinco minutos, após um carrinho de Marcelo Oliveira que gerou revolta nos jogadores do Danubio.

Com um empurra-empurra generalizado, foi preciso chamar os seguranças da Arena Grêmio para encerrar a confusão. Após quatro minutos de paralisação, o jogo reiniciou sem sequer um cartão amarelo mostrado.

A briga foi apaziguada e o Grêmio conseguiu abrir o placar logo em seguida. Aos 11 minutos, Everton puxou contra-ataque sozinho, desde o campo de defesa, pelo lado direito, invadiu a área e bateu forte para fazer 1 a 0.

Estreante da tarde no Grêmio, Kadu marcou contra, aos 24 minutos. Foi gol de empate do Danubio. Grossmüller bateu falta cruzada na área, o zagueiro tentou afastar de cabeça e acabou mandando para a própria meta.

Até o final da partida, o técnico Roger Machado passou a testar novas opções no seu esquema tático, colocou Bobô no lugar de Douglas, Fernandinho na vaga de Everton, e tirou Luan pata a entrada de Lincoln, mas não conseguiu alcançar a vitória.