Grêmio lança máscaras de proteção personalizadas em meio à pandemia de covid-19

O Grêmio lançou máscaras de proteção personalizadas com as cores e o escudo do clube, na última terça-feira (14). O novo item, encontrado nas lojas virtuais da equipe gaúcha, tem como intuito conscientizar seus adeptos sobre o uso do equipamento, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde do Brasil, como medida de contenção à propagação do novo coronavírus (covid-19).

As receitas oriundas da venda do produto, serão destinadas à compra de cestas básicas para famílias que vivem em bairros próximos à Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A unidade da máscara custa cerca de R$ 30,00 e é feita inteiramente de algodão, sendo possível sua reutilização, após lavagem.

A venda do item visa, também, amenizar os impactos da paralisação de serviços essenciais ao clube. O Campeonato Gaúcho foi suspenso pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), por prazo indeterminado, no dia 15 de março, seguindo a mesma medida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que paralisou todas as competições sob sua tutela, na mesma semana.

Antes da paralisação da competição estadual, que se encontrava no segundo turno, o Grêmio ocupava a primeira colocação do Grupo B, com nove pontos. O próximo confronto da equipe seria contra o Internacional, mas o clássico grenal não chegou a acontecer e não se sabe, ainda, se acontecerá pelo Gauchão.