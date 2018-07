Grêmio leva empate do Botafogo no fim e deixa o 2º lugar

A situação ficou pior aos 45 minutos do segundo tempo no Olímpico, quando o Botafogo estabeleceu a igualdade. Isso derrubou o Grêmio para o terceiro lugar, com 57 pontos, dois atrás do Atlético Mineiro e 11 atrás do Fluminense. O Botafogo manteve o oitavo lugar, com 41 pontos.

O primeiro tempo deixou clara a estratégia inicial dos dois times. Empurrado pela torcida, o Grêmio foi para cima, teve a bola sob seu domínio por mais tempo, mas esbarrou na bem montada defesa do Botafogo, que tratava de quebrar o ritmo tricolor e para explorar o contra-ataque.

O time gaúcho teve três chances para abrir o placar. Aos 8 minutos, Leandro chutou no ângulo e o goleiro Renan defendeu. Logo depois, em jogada aérea, Werley deu o último toque, de cabeça, mandando a bola no travessão. Aos 25, Marquinhos, livre, recebeu a bola de André Lima, e chutou. Renan, que estava saindo do gol, conseguiu abafar a bola.

O goleiro do Grêmio, Marcelo Grohe, também teve trabalho. Aos 20, ele fez uma defesa espetacular para evitar que uma bola cabeceada por Fellype Gabriel se transformasse em gol

No início do segundo tempo, o Grêmio conseguiu abrir o placar, de bola parada. Léo Gago cobrou falta acertando um chute violento no canto de Renan. A vantagem tricolor inverteu o jogo. O Botafogo passou a pressionar e o Grêmio recuou. A insistência foi tanta que, aos 45 minutos, Bruno Mendes aproveitou uma distração e um rebote da defesa gaúcha e, com categoria, colocou a bola fora do alcance de Marcelo Grohe.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 1 BOTAFOGO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Naldo e Anderson Pico; Souza (Léo Gago), Marco Antonio, Zé Roberto e Marquinhos (Rondinelly); Leandro e André Lima (Vilson). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

BOTAFOGO - Renan; Lucas, Dória, Antônio Carlos e Márcio Azevedo (Elkeson); Gabriel, Renato (Bruno Mendes), Fellype Gabriel e Andrezinho; Vitor Júnior (Seedorf) e Rafael Marques. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Léo Gago, aos 6, e Bruno Mendes, aos 45 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÃO AMARELO - Lucas.

RENDA - R$ 704.331,00.

PÚBLICO - 27.529 pagantes (31.950 total).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).