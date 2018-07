Grêmio leva susto, mas vence o River Plate-SE e avança na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O Grêmio venceu o River Plate-SE por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Olímpico, e confirmou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o Ipatinga (MG). Apesar do resultado, o time gaúcho ficou devendo uma apresentação convincente e chegou a levar um susto, quando saiu atrás no placar. Depois, teve grande dificuldade para virar o jogo.

Precisando da vitória para se classificar - o jogo de ida teve vitória gremista por 3 a 2 -, o River Plate saltou na frente aos dez minutos, quando Lelê aproveitou falha de Gilberto Silva, ficou com a bola, driblou o goleiro Victor e marcou o primeiro gol do jogo. O Grêmio empatou aos 34, num lance em que Marcelo Moreno chutou a bola nas pernas de um zagueiro e, no rebote, conseguiu mandá-la para as redes de Pablo.

Aos 36 minutos, Lelê foi expulso por entrada violenta em Kleber, deixando o River Plate com um jogador a menos em campo. Já no segundo tempo, o Grêmio tentou pressionar, mas, mesmo assim, criou poucas chances. O time gaúcho só conseguiu a virada aos 33, em um cruzamento de Kleber que Werley desviou, de cabeça, para marcar. O terceiro gol foi de Léo Gago, em cobrança de falta, aos 39.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 3 X 1 RIVER PLATE

GRÊMIO - Victor; Gabriel, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Souza, Marco Antônio e Bertoglio; Kleber e Marcelo Moreno (André Lima). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

RIVER PLATE - Pablo; Fabiano, Fernando Belém, Thiago e Glauber (Fabinho); Fernando (Misael), Charles, Lelê, Wallace e Almir Sergipe; Jonathan (Claudinei). Técnico: Luiz Carlos Cruz.

GOLS - Lelê, aos 10, e Marcelo Moreno, aos 34 minutos do primeiro tempo; Werley, aos 33, e Léo Gago, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÃO AMARELO - Léo Gago, Gilberto Silva e Charles.

CARTÃO VERMELHO - Lelê.

RENDA - R$ 163.559,25.

PÚBLICO - 20.009 espectadores (16.719 pagantes).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre.