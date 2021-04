Grêmio leva virada do Independiente Del Valle em casa e é eliminado da Libertadores

O Grêmio voltou a perder para o Independiente del Valle, novamente por 2 a 1, nesta quarta-feira, e foi eliminado da Copa Libertadores da América. Em um roteiro semelhante ao da partida no Paraguai, o time gaúcho começou bem, saiu na frente, mas abusou dos gols perdidos, levou a virada em casa e viu o rival equatoriano se garantir na fase de grupos da principal competição do continente.

Tricampeão da Libertadores, o Grêmio amargou sua primeira eliminação na fase prévia da competição na história e vai disputar a Sul-Americana. O time do técnico Renato Gaúcho, que não pôde comandar a equipe novamente porque ainda se recupera da covid-19, abriu o placar com Jean Pyerre no primeiro tempo e construiu várias oportunidade para ampliar e sacramentar a classificação.

No entanto, abusou dos gols perdidos com Maicon, Ferreira e Diego Souza e foi castigado pelo Del Valle, que balançou as redes em dois lindos gols de Christian Ortíz, o nome da partida. O time do Equador jogou como se estivesse em casa, com intensidade, troca de passes e agressividade desde o início. Também pesou contra o Grêmio a expulsão de Maicon, que levou o segundo amarelo na etapa final, quando o placar marcava 1 a 1.

Reforçado por jogadores importantes, o Grêmio teve uma postura muito diferente no início da decisão em relação à atuação ruim no Paraguai. Começou com muita intensidade e pressionando o rival equatoriano, que, porém, teve a primeira oportunidade, com Montenegro. Aos cinco minutos, o atacante isolou dentro da área.

Ferreira foi um dos melhores na etapa inicial. O jovem atacante chegou a balançar as redes aos 14 minutos, após passe de Matheus Henrique, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento na jogada. Criticado e especulado fora do Grêmio, Jean Pyerre também estava disposto a mostrar serviço e deu a resposta que dele se esperava, marcando o gol que abriu o placar, aos 22. O meio-campista, elogiado por sua técnica, pegou rebote na entrada da área e chutou de primeira no cantor esquerdo para marcar um belo gol.

O time gaúcho manteve a superioridade e criou mais duas oportunidades claras para ampliar o placar, mas Maicon, aos 34, e Ferreira, aos 37, perderam as chances dentro da área, ambas defendidas pelo goleiro Ramírez.

Nos acréscimos, veio o castigo. Cortez cometeu falta perto da área. Ortíz foi para cobrança e colocou a bola no ângulo de Brenno para empatar o duelo aos 47 minutos. Banho de água fria nos anfitriões em Porto Alegre.

Na volta do intervalo, o Del Valle, que não mudou sua forma ofensiva de jogar depois da saída do técnico Miguel Angel Ramírez para o Internacional, acuou o Grêmio. Embalados pelo gol de empate marcado no fim da primeira etapa, os equatorianos adiantaram as suas linhas e se impuseram física e tecnicamente diante da equipe gaúcha, que se mostrou nervosa, e voltou a perder chances preciosas de gol. Na melhor delas, Diego Souza recebeu boa enfiada de Jean Pyerre, e tentou dar uma cavadinha. O atacante, que costuma marcar em lances semelhantes, exagerou na força e mandou a bola por cima.

Aos 17, Maicon fez falta dura em Faravelli, levou o segundo amarelo do árbitro argentino Patricio Loustau e foi expulso. A equipe equatoriana rapidamente aproveitou a superioridade numérica e virou a partida aos 22 minutos. Se faltou pontaria e eficiência para os atacantes gremistas, sobrou para o Ortíz. O meio-campista foi lançado dentro da área, matou no peito e finalizou com estilo, no canto direito de Brenno, para marcar mais um belo gol em Porto Alegre. Depois, a equipe do técnico português Renato Paiva, com uma proposta de jogo elogiável, que foi implementada há quase dez anos, administrou o resultado com tranquilidade até o apito final.

Vice-campeão da Libertadores em 2016, o Del Valle entra no Grupo A, que tem o atual campeão Palmeiras, Defensa y Justicia, da Argentina, e Universitario, do Peru. A estreia será contra o time argentino, na próxima quarta-feira, às 21h, em casa, ainda sem local definido.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE

GRÊMIO - Brenno; Felipe Albuquerque, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva) e Jean Pyerre (Darlan); Alisson (Pepê), Ferreira (Luiz Fernando) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico (interino): Alexandre Mendes.

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Moisés Ramírez; Hurtado (Landázuri), Schunke, Pacho e Segovia; Pellerano, Vite (Bryan García), Faravelli, Christian Ortíz (Escobar) e Caicedo (Chávez); Montenegro (Murillo). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Jean Pyerre, aos 22, e Christian Ortíz, aos 47 minutos do primeiro tempo. Christian Ortíz, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Argentina/Fifa)

CARTÕES AMARELOS - Alisson, Cortez, Kannemann, Diego Souza, Pacho, Hurtado

CARTÃO VERMELHO - Maicon

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).