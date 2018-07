Grêmio leva virada no fim e dá adeus à Copa Sul-Americana

BOGOTÁ - Com um gol de pênalti do ex-colorado Rentería, aos 48 minutos do segundo tempo, o Grêmio perdeu de virada pelo Millonarios por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio El Campín, em Bogotá, e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Porto Alegre, há 15 dias, o time gaúcho estava se classificando até os instantes final da partida por ter marcado um go, fora de casa.

A eliminação do Grêmio definiu que o São Paulo - classificado na semana passada ao passar facilmente pela Universidad de Chile, a atual campeã - terá pela frente nas semifinais uma outra equipe chilena. Desta vez será a Universidad Católica e o duelo de ida, em Santiago, deverá acontecer na próxima quinta. A volta, no Morumbi, deverá ser marcada para o próximo dia 28. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmará datas e locais nesta sexta. A outra semifinal será entre Millonarios e Tigre, da Argentina.

Ao Grêmio, resta agora lutar pelo segundo lugar do Campeonato Brasileiro - já conquistado antecipadamente pelo Fluminense - para entrar na Copa Libertadores de 2013 já na fase de grupos. O time gaúcho, com 66 pontos, enfrenta neste domingo a Portuguesa, em São Paulo, pela 36.ª rodada. Seus concorrentes são o Atlético Mineiro, com 65, e o São Paulo, com 59.

Em campo, o Grêmio parecia que se classificaria com facilidade, mesmo jogando em Bogotá. Logo aos 12 minutos de jogo, o time gaúcho abriu o placar com o gol do zagueiro Werley, que aproveitou um rebote do goleiro Luis Delgado em falta cobrada pelo volante Leo Gago. Depois, não permitiu que o Millonarios o incomodasse no ataque - tanto que Marcelo Grohe não fez nenhuma defesa até o intervalo.

Na segunda etapa, o Grêmio começou melhor e com mais posse de bola, mas uma falha defensiva, aos 15 minutos, permitiu o gol de empate do Millonarios e reacendeu os colombianos. Livre na entrada da área, o atacante Wilberto Cosme recebeu a bola e tocou na saída de Grohe, no canto esquerdo. A bola bateu no pé da trave e entrou.

Com a igualdade, o Millonarios foi todo ao ataque e conseguiu a virada aos 35 minutos. Cosme, de dentro da área, cruzou na cabeça de Wason Rentería, que estava livre na pequena área. O atacante só teve o trabalho de colocar a bola no lado oposto de Marcelo Grohe para fazer 2 a 1.

O resultado ainda classificava o Grêmio, que resolveu se fechar todo na defesa. Só que um pênalti cometido por Werley em Yhonny Ramírez, aos 46 minutos, colocou tudo a perder. Rentería, que fez história no rival Internacional, virou o carrasco gremista ao bater no canto esquerdo alto de Grohe e marcar o gol da heroica classificação do Millonarios.

No fim, os gaúchos partiram para cima do árbitro Carlos Vera, inconformados com a marcação da falta que decidiu o jogo. Luxemburgo teve de agira para evitar o pior. "Fui tirar meus jogadores", afirmou o técnico, visivelmente irritado com a apresentação na fase final. Sentamos a bunda lá atrás no segundo tempo."

MILLONARIOS 3 x 1 GRÊMIO

Millonarios - Delgado; Ochoa, Torres (Henríquez), Franco e Jarol Martínez; Ramírez, Otálvaro, Ortiz (Tancredi) e Candelo (Vásquez); Rentería e Cosme. Técnico - Hernán Torres.

Grêmio - Marcelo Grohe; Pará, Gilberto Silva, Werley e Anderson Pico; Fernando, Souza, Léo Gago, Marco Antônio (Elano) e Zé Roberto; Marcelo Moreno (Kléber, depois André Lima). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Werley aos 12 minutos do primeiro tempo; Cosme, aos 15, e Rentería, aos 35 e aos 48 do segundo.

Árbitro - Carlos Vera (Equador)

Cartão amarelo - Zé Roberto, Anderson Pico, Ramirez, Pará e Werley.

Local - El Campín, em Bogotá.

Lances do jogo

SEGUNDO TEMPO

50 min - Fim de jogo em Bogotá.

48 min - GOOOOOOOLL, do Millonarios. Rentería faz o gol da classificação colombiana.

45 min - Pênalti de Werley em Martinez. Zagueiro ainda leva o cartão amarelo.

42 min - Millonarios sobra fisicamente. Vásquez chuta por cima.

41 min - Cartão amarelo para Pará.

40 min - Luxemburgo mais uma vez cobra calma do time.

36 min - Grêmio ainda se classifica, pelo gol marcado fora de casa. Fim de jogo emocionante.

35 min - GOOOOOLLLLL, do Millonarios. Cosme cruza e Rentería vira o placar, de cabeça.

32 min - André Lima deixa o campo para ser atendido. Atacante está com um corte no supercílio.

28 min - Substituição no Grêmio. André Lima entra no lugar de Kléber.

26 min - Kléber nem bem entrou e volta a sentir dores nom tornozelo esquerdo. Atacante já pediu substituição.

25 min - Gilberto Silva dá um chutão para afastar o perigo.

23 min - Substituição no Grêmio. Kléber entra na vaga de Marcelo Moreno.

22 min - Cartão amarelo para Ramirez que agride Zé Roberto.

21 min - Luxemburgo chama Kléber para conversar. Técnico quer prender mais a bola na frente e deve reforçar o ataque.

20 min - Com a entrada de Elano, Grêmio tenta administrar mais a posse de bola.

18 min - Na beira do campo, Luxemburgo pede calma ao time, completamente envolvido na segunda etapa.

15 min - Substituição no Grêmio. Entra Elano na vaga de Marco Antônio

15 min - GOOOOOOLLLLL, do Millonarios. Cosme recebe sozinho na área e bate no canto. A bola bate na trave e entra.

14 min - Zé Roberto arranca, passa pelos marcadores e cruza para ninguém.

12 min - Rentería gira em cima de Gilberto Silva e bate na trave esquerda de Marcelo Grohe.

11 min - Rentería passa por Gilberto Silva e chuta pelo alto.

8 min - Substituição no Millonarios. Tancredi entra na vaga de Ortiz.

7 min - Cosme perde ótima chance de empatar. Ele solta a bomba, dentro da área, e estufa a rede pelo lado de fora.

6 min - Marco Antônio quase amplia. Meia, porém, se confunde na hora de finalizar o bom cruzamento, na pequena área.

3 min - Falta em Souza, que aproveita para ganhar um tempinho.

1 min - Substituição no Millonarios. Equipe volta do intervalo com Vásquez no lugar de Candelo)

0 min - Começa o segundo tempo.

Provocação - Torcedor colombiano leva cartaz ironizando cobrança de pênalti de Neymar para o alto diante de sua seleção, na quarta-feira: "Neymar, aqui caiu a sua bola." O jogo foi nos Estados Unidos.

Souza - "Não tem nada ganho, precisamos continuar trabalhando forte para sair com bom resultado. Temos de saber nos defender e sair no contra-ataque para matar o jogo."

PRIMEIRO TEMPO

48 min - Fim da primeira etapa.

45 min - Árbitro dá três minutos de acréscimo

44 min - Marcelo Moreno dá uma caneta no zagueiro e toca de calcanhar para Marco Antônio. Meia deixaria Zé Roberto na cara do gol, mas bola bate na mão do defensor, caído na área. Não houve pênalti.

41 min - Cosme cruza e Otálvaro fura de forma bisonha.

37 min - Marcelo Moreno volta para o campo.

36 min - Cartão amarelo para Anderson Pico por demorar para recolocar a bola em jogo num lateral

35 min - Marcelo Moreno deixa o campo de maca após falta dura de Franco ignorada pelo árbitro

33 min - Quase! Cosme recebe entre os defensores e perde grande chance de empatar. Ele toca na saída de Marcelo Grohe, cruzado, mas erra o alvo por pouco.

30 min - Precisando de três gols para chegar às semifinais, Millonarios ataca com quase todo o time.

27 min - Colombianos crescem na partida e pressionam bastante o Grêmio, que não consegue mais ganhar o meio.

25 min - Rentería se joga na área para cavar pênalti. Árbitro não entra na dele. Na sequência, atacante tem a chance de empatar, mas chuta em cima de Pará, que salva quase em cima da risca

24 min - Zé Roberto teve de deixar o campo, mas já está de volta.

22 min - Falta em Zé Roberto, que recebe atendimento no campo.

20 min - Primeira finalização do Millonarios. Ortiz, sem direção.

18 min - Cartão amarelo para Zé Roberto.

18 min - Com a vitória parcial, Grêmio agora pode até perder por um gol de diferença que avança.

16 min - Substituição no Millonarios. Sai o zagueiro Torres, machucado, e entra Henríquez

15 min - Este é o segundo gol de Werley na competição.

12 min - GOOLLLLLLLLLL, do Grêmio. Léo Gago solta a bomba na cobrança de falta, Delgado rebote, Marcelo Moreno divide a bola e o zagueiro Werley estufa as redes

10 min - Grêmio não se intimida com os 40 mil colombianos no El Campín e manda no jogo.

7 min - Zé Roberto vai ao fundo e cruza, com perigo. Delgado rebate mal e Marco Antônio pega o rebote, mas erra a finalização.

4 min - Grêmio joga no campo de ataque dos colombianos. E Léo Gago finaliza novamente com perigo.

3 min - Léo Gago bate de fora da área, mas erra o alvo

0 min - Bola rolando em Bogotá