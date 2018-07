Grêmio libera e Palmeiras espera fechar logo com o zagueiro Vilson

SÃO PAULO - O Palmeiras recebeu o aval do Grêmio para negociar a contratação do zagueiro Vilson, jogador que não faz mais parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo na equipe gaúcha. As negociações estão em andamento e existe a possibilidade do acerto ser oficializado nesta sexta-feira.

"Vamos tentar acertar tudo no máximo até esta sexta-feira, porque semana que vem será mais complicado por causa do Carnaval", explicou o diretor executivo José Carlos Brunoro, que admite preocupação com a falta de tempo. "Estou achando o negócio de zagueiros mais complicado. Vou tentar fazer com que alguém venha fazer exames para dar tempo de inscrevê-lo na Libertadores", completou.

O Palmeiras tem até o dia 12 para enviar a lista dos inscritos na Copa Libertadores para a Conmebol. O time estreia na competição em 14 de fevereiro, contra o Sporting Cristal, em casa, pelo Grupo 2.

Quem está muito bem encaminhado e deve ser anunciado a qualquer momento é o lateral-direito Weldinho. Na quinta-feira, ele rescindiu com o Corinthians e está livre para negociar com o time do Palestra Itália, que apresenta nesta sexta-feira o meia Ronny e o atacante Kleber, do Porto.

Até o momento, o Palmeiras fez seis contratações para a temporada 2013. Além dos dois que serão apresentados nesta sexta, o clube acertou com os volantes Charles e Marcelo Oliveira, o goleiro Fernando Prass e o lateral-direito Ayrton.