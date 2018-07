Grêmio libera Negueba e confirma que não irá aproveitar Henrique Almeida

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira que três jogadores que pertencem ao clube não serão aproveitados em 2017. O atacante Henrique Almeida foi autorizado a procurar um novo clube e o presidente Romildo Bolzan Júnior assinalou a saída do jogador em definitivo ou por empréstimo. O lateral-direito Walace Oliveira e o meia-atacante Negueba também deixarão o clube.

Tratado como um grande reforço para a Copa Libertadores quando foi contratado no começo de 2016, Henrique Almeida não chegou a deslanchar e teve um desempenho irregular na equipe. A diretoria do Grêmio acha que o atleta ainda tem mercado e não que frear a carreira do jogador, que já passou por São Paulo, Sport e Botafogo.

Walace Oliveira é outro que deixará o clube. Emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, o jogador tem contrato até a metade de 2017 e o Grêmio já comunicou ao agente do jogador que ele pode procurar um novo clube. Já Negueba tinha cláusula para renovar por mais dois anos e poderá até retornar ao Coritiba. Com as mudanças, a previsão é de uma economia mensal de R$ 500 mil em salários.