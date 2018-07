Grêmio luta para se aproximar do líder Fluminense

Feliz com seus comandados, o técnico Vanderlei Luxemburgo entende que o time do Grêmio está fazendo uma campanha de campeão, com 64% de aproveitamento dos pontos que disputa, mas reconhece que, neste ano, a performance do Fluminense está acima da média, com 75% de aproveitamento, o que dificulta a vida dos outros pretendentes ao primeiro lugar. Mesmo assim, a promessa gremista é de lutar até o fim para buscar o título do Brasileirão.

Ainda sem o zagueiro Gilberto Silva e o meia Elano, ambos com dores musculares, Luxemburgo deverá escalar Naldo e Marquinhos, que foram bem contra o Sport, para as duas funções. A baixa para a partida deste domingo é o atacante Kleber, suspenso. Leandro, que marcou um dos gols da vitória na Ilha do Retiro, permanece no time, agora ao lado de André Lima.