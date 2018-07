Grêmio luta para ser vice-campeão e garantir vaga direta

PORTO ALEGRE - O Grêmio já assegurou a classificação antecipada para a Libertadores, mas ainda luta para garantir a vaga direta, sem precisar disputar a fase preliminar da competição continental no ano que vem. Para isso, precisa terminar o Brasileirão como vice-campeão, o que conseguirá se empatar com a Portuguesa neste domingo, a partir das 17 horas, no Canindé, em São Paulo, pela última rodada do Brasileirão.

Com 64 pontos, o Grêmio entra na última rodada como segundo colocado do Brasileirão, correndo risco de ser ultrapassado apenas pelo Atlético-PR, que está com 61 pontos e enfrenta o Vasco também neste domingo. Por isso, um empate com a Lusa já será suficiente para o time gaúcho ser o vice-campeão. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho repita o time que venceu o Goiás na semana passada, por 1 a 0, em Porto Alegre, quando o Grêmio assegurou a classificação para a Libertadores. A aposta, mais uma vez, é na forte marcação e no trio ofensivo formado por Vargas, Kleber e Barcos.