Grêmio luta por vantagem nas oitavas da Libertadores contra rival eliminado

PORTO ALEGRE - Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Grêmio enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, com a meta de vencer o jogo para confirmar o primeiro lugar no Grupo 6 e também uma boa posição entre os 16 que passam à próxima fase. O time brasileiro tem 11 pontos e não pode mais alcançar o Vélez Sarsfield, campeão do Grupo 1 com 15 pontos, na classificação geral. Mas ainda sonha com o segundo lugar. Terá, para isso, que torcer também por uma derrota do Santos Laguna, líder do Grupo 8, com 13 pontos, que pega o Arsenal de Sarandí na Argentina. A posição na fase de grupos determina quem faz o segundo jogo em casa nos confrontos eliminatórios das etapas seguintes da competição.

O técnico Enderson Moreira terá de encontrar um substituto para o atacante Luan, afastado por ter sofrido uma fratura na mão, e aproveita para esconder a escalação. Os meias Alán Ruiz e Jean Deretti disputam a vaga. É possível até que os dois comecem o jogo, com um deles no lugar do volante Edinho, por opção do treinador. Outro meia, Zé Roberto, está recuperado da lesão que o deixou fora do time nos jogos mais recentes, mas ainda não tem condições físicas para participar do jogo. O Nacional já está eliminado da Libertadores e vai poupar alguns titulares.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell, Edinho (Jean Deretti), Ramiro, Riveros, Alán Ruiz (Jean Deretti) e Dudu; Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

NACIONAL - Gustavo Munúa; Pablo Álvarez, Scotti, Jorge Curbelo e Manuel Díaz; Nicolás Prieto, Maximiliano Calzada, Rinaldo Cruzado e Gastón Pereiro; Carlo de Pena e Iván Alonso. Técnico: Gerardo Pelusso