Grêmio madruga, treina sob nevoeiro e vai a Florianópolis com mistério

Os jogadores do Grêmio acordaram bem cedo nesta terça-feira para encerrarem a preparação para a partida contra o Avaí, nesta quarta, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como o voo para a capital de Santa Catarina estava marcado para o final da manhã, o técnico Renato Gaúcho colocou todo mundo para madrugar e iniciou o treinamento às 8 horas, no CT Luiz Carvalho. E ele foi disputado sob um forte nevoeiro que baixou em Porto Alegre.

Como de costume, o treinador gremista só abriu para os jornalistas a parte final da atividade e, assim, manteve o mistério sobre quem começará a partida contra o Avaí. De certo, apenas as ausências do zagueiro argentino Kannemann, do volante Maicon e do meia Alisson, que não fazem parte da delegação que viajou para Santa Catarina.

Além dos três, o zagueiro Pedro Geromel também não participou do treinamento desta terça-feira, mas foi relacionado por Renato Gaúcho. Outro defensor, Paulo Miranda, ainda em recuperação de lesão muscular, correu no gramado. O atacante Jean Pyerre, dúvida por conta das dores no ombro direito, treinou e está com o grupo em Florianópolis.

Com o mistério adotado, Renato Gaúcho pode poupar algum jogador contra o Avaí. Jean Pyerre é quem mais jogou em 2019 e pode dar lugar a Luan no ataque. Diego Tardelli pode ser o substituto de Alisson e Juninho Capixaba tem chances de ser titular no lugar de Cortez.

Uma provável escalação para encarar o Avaí é: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Thaciano (Rômulo), Diego Tardelli, Luan (Jean Pyerre) e Everton; André.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Paulo Victor e Julio César

Defensores - Leonardo, Léo Moura, Cortez, Juninho Capixaba e Pedro Geromel

Meio-campistas - Matheus Henrique, Rômulo, Michel, Montoya, Thaciano, Jean Pyerre e Luan

Atacantes - Everton, André, Diego Tardelli, Felipe Vizeu, Pepê e Marinho