Grêmio mantém foco no G-4 e pode ter a volta de Luan durante jogo contra o Vasco

Depois da eliminação na Copa Libertadores, o Grêmio busca uma vaga no G-4 e segue completamente focado no Campeonato Brasileiro. A principal novidade para o jogo diante do Vasco neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada, deve ser Luan. Mas no banco de reservas. No treino da última sexta-feira, o atacante, que aparentemente se recuperou de um problema no pé direito, fez um trabalho leve com bola e nada sentiu.

Luan sentiu um desconforto muscular na coxa direita antes do primeiro jogo contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores. Conseguiu se recuperar para o jogo contra o Palmeiras, pela 29.ª rodada, no dia 14 de outubro, mas acabou substituído com dores no pé direito e não pôde evitar a derrota por 2 a 0 fora de casa. Desde então ele vinha se recuperando de uma fascite plantar.

Mas desde a última quarta-feira Luan trabalhando com os preparadores físicos. O meia-atacante é o segundo goleador do time gaúcho na temporada com 11 gols, contra 17 de Everton. O atacante Jael aparece em terceiro, com 10.

O técnico Renato Gaúcho o testou como curinga na atividade em campo reduzido, mas Luan atuou com menos intensidade que os companheiros. O Grêmio ainda fez um último treino no sábado e, caso o quadro não mude, o atacante pode aparecer no banco de reservas. Por outro lado, o lateral-direito Leonardo Gomes deixou o trabalho com bola mais cedo alegando dores no quadril e passou a ser dúvida. O veterano Léo Moura pode voltar ao time titular.

O zagueiro Kannemann ainda não melhorou do edema na coxa esquerda e está fora dos planos, mesmo porque nesta segunda-feira ele se apresentará à seleção argentina e passará a ser desfalque para os próximos três jogos. O volante Ramiro também não apareceu no campo de treino e deve ser desfalque. Com 55 pontos, o Grêmio está em quinto lugar, na cola do G4.