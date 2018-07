Grêmio mira a ponta do Brasileirão e quer a vitória contra o São Paulo

SÃO PAULO - O Grêmio enfrenta o São Paulo neste sábado, às 21 horas, no estádio do Morumbi, com a meta de vencer para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, mas admitindo um empate como bom resultado. O time tricolor gaúcho começa a sétima rodada como segundo colocado, com os mesmos 13 pontos do líder Cruzeiro, mas com um gol a menos no saldo (3 a 4).

Com vitória, assume o primeiro lugar e passa a torcer para o concorrente tropeçar diante do rival Internacional no domingo, em Caxias do Sul (RS). O empate também é bom resultado porque mantém a média de dois pontos por jogo, adequada para chegar ao final da competição disputando a ponta.

O técnico Enderson Moreira aproveita a ausência do meia argentino Alán Ruiz, suspenso, para esconder a escalação e o esquema. A primeira opção é Edinho, o que faria o time voltar ao esquema com três volantes e aumentar seu poder de contenção diante de um adversário ofensivo e apoiado pela torcida. Mas Maxi Rodriguez, que decidiu o jogo contra o Botafogo na última quarta-feira, e o experiente Zé Roberto também têm chances.