Grêmio muda e fará pré-temporada em Porto Alegre

Com a confirmação do duelo diante da LDU, em Quito, no dia 23 de janeiro, a diretoria do Grêmio decidiu alterar o planejamento e levar a pré-temporada da equipe para Porto Alegre. Inicialmente, as atividades deveriam acontecer em Londrina, no Paraná, mas com a mudança o clube espera minimizar o desgaste antes do confronto pela fase preliminar da Libertadores.

"É uma decisão tomada em função da necessidade de irmos com bastante antecedência para Quito, o que implicaria uma logística complicada para o clube", declarou o diretor-executivo de futebol, Rui Costa. O confronto de volta diante dos equatorianos acontecerá no dia 30, na nova Arena.

Além de evitar o desgaste com viagens a outro estado, a alteração também visa habituar os jogadores à nova Arena, já que a única partida disputada no estádio até o momento foi o amistoso de inauguração, diante do Hamburgo.

No entanto, não será apenas a Arena que receberá os treinos gremistas no início do ano que vem. Os trabalhos serão realizados também no campo suplementar do Estádio Olímpico, velho conhecido dos jogadores. A apresentação do grupo, aliás, acontecerá justamente no Olímpico, no dia 3 de janeiro.