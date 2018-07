Grêmio muda foco e concentra as forças no Brasileirão Depois de ser eliminado pelo Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, na última quinta-feira, o Grêmio tenta esquecer a decepção e concentra agora as suas forças no Brasileirão. Neste domingo, o desafio gremista é contra o Flamengo, a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela sexta rodada do campeonato.