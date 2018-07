Grêmio muda local de treino para os próximos dias O elenco do Grêmio irá treinar em local diferente, ao menos, nesta segunda e terça-feira. Como o gramado suplementar do Estádio Olímpico está passando por reformas, os trabalhos do início da semana ocorrerão no Centro de Treinamentos Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.