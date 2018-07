Grêmio muda logística para encarar Cruzeiro e buscar a liderança do Brasileiro

Um triunfo contra o Cruzeiro nesta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, colocará o Grêmio na liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Renato Gaúcho mudou toda a logística prévia ao importante duelo.

Depois da boa vitória sobre o Fluminense na quinta-feira, no Maracanã, por 2 a 0, o treinador optou por permanecer no Rio de Janeiro até domingo, quando o elenco embarcou para Belo Horizonte e se concentrou para o jogo.

Desgastados pela sequência de jogos e sem retornarem a Porto Alegre, os titulares também não treinaram na sexta e fizeram apenas uma atividade aeróbica e um trabalho preventivo no sábado.

Com apenas um treino com todo o elenco, assim, é provável que Renato repita a escalação, com Michel, Maicon, Arthur e Ramiro formando o meio-campo. O Grêmio está na vice-liderança do Brasileirão com 18 pontos, dois atrás do Corinthians.

"Estamos muito contentes porque estamos tendo bons resultados, um bom desempenho dentro do campo. Mas nada assegura que o Grêmio vai fazer isso de novo. Estamos tentando continuar com esse ritmo, com a mesma esperança, e vamos tratar de fazer o melhor", garante o zagueiro Kannemann.