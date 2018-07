Grêmio não renova empréstimo e perde atacante Brandão O atacante Brandão não faz mais parte do elenco do Grêmio. O jogador, que estava no Estádio Olímpico emprestado pelo Olympique de Marselha, vai retornar para a França, à pedido do técnico Didier Deschamps. De acordo com o clube gaúcho, foi tentada a renovação do empréstimo, mas não houve acordo com os franceses.