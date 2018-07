Grêmio não terá Giuliano e Barcos contra o Cruzeiro O Grêmio não contará com o meia Giuliano e o atacante argentino Barcos para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro sentiu dores pubianas e o segundo ainda está se recuperando da lombalgia que o deixou fora também do jogo contra o Criciúma, no último domingo.