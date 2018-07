Grêmio nega ter espionado rivais com drone e Lanús elogia 'criatividade'

Mesmo antes de a bola rolar, o noticiário da grande final da Copa Libertadores ganhou um ingrediente especial. Enquanto o Grêmio nega ter espionado treinos fechados do Lanús com a captação de imagens através de um drone, os rivais argentinos elogiam a possível 'criatividade' do time gaúcho. As duas equipes disputam a primeira partida da decisão nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre.

+ Renato fecha treino e faz mistério no Grêmio às vésperas da final

+ Lanús chega a Porto Alegre com meta definida: segurar o Grêmio

"Nos chegou esta informação, mas não detectamos nada. Pessoalmente, felicito a criatividade da pessoa que quis fazer isso. É interessante saber o que faz o rival e poder cobrir todos os detalhes. Se conseguiu fazer isso, felicito, mas nós não detectamos nada", disse o preparador físico do Lanús, Diego Osses à Rádio Gaúcha.

Segundo matéria da ESPN, o Grêmio contratou um homem para filmar e fotografar as atividades do Lanús e de outros adversários durante a campanha da Copa Libertadores e de alguns jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Desta forma, a comissão técnica de Renato Gaúcho tinha acesso à escalações e jogadas ensaiadas dos adversários com antecedência. A publicação ainda afirma que a passagem e a hospedagem do 'espião' na Argentina foram pagos pelo tricolor gaúcho.

O diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, negou tal prática para tirar vantagem dos rivais. "Imaginava que o Grêmio estava nesta posição pela qualidade de seus jogadores e comissão técnica, não por espionagem. Imaginei que a razão pela qual o clube está nesta situação é por sua competência. Entrei ao vivo na ESPN aguardando que me dessem alguma prova, que tivessem uma prova de que alguém é funcionário do Grêmio ou coisa parecida. Lamentavelmente, fizeram um mantra de vitimismo ou de que eu estava os atacando".

Hein reforçou que a pessoa abordada pela reportagem na Argentina não tem qualquer ligação com o clube gaúcho. "Eu quero ver as provas, alegar que alguém é funcionário do Grêmio. Há de essa pessoa ter alguma carteira assinada ou alguma coisa neste sentido. Dizer que drones no treino do Flamengo ou do Vasco são do Grêmio. Ora, drones andam pelo país, aqui não tem departamento de pandorga ou drones para tratar de uma situação desta. Achei lamentável".