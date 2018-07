Grêmio nega ter negociação com o Atlético de Madrid por Luan

A diretoria do Grêmio veio a público na manhã deste sábado para negar qualquer negociação com o Atlético de Madrid por atletas do seu elenco. O clube gaúcho, assim, desmentiu notícias veiculadas ao longo da semana sobre uma suposta negociação com o time espanhol pelo atacante Luan.

"Com o objetivo de preservar a imagem e as relações institucionais do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, o clube esclarece que, neste momento, não há nenhuma negociação em curso junto ao Clube Atlético de Madrid, referente a qualquer atleta vinculado ao clube", anunciou o clube brasileiro.

A diretoria gremista também negou que tenha enviado agentes para Madri para negociar o jogador, que é considerado imprescindível pelo técnico Renato Gaúcho para as sequências da equipe na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

"O Grêmio comunica que nenhum agente esta formalmente autorizado a representá-lo perante terceiros para negociar, no Brasil e/ou no exterior, direitos econômicos de atleta(s) vinculado(s) ao Clube, cuja prerrogativa compete exclusivamente ao Conselho de Administração ou quem este designar", registrou o time de Porto Alegre.

Ao longo da semana, rumores e notícias davam conta de que dois representantes do Grêmio estariam em Madri para negociar com o Atlético. Estas informações vêm incomodando também o técnico Renato Gaúcho, que criticou um "X-9" na entrevista coletiva de sexta pelo suposto vazamento de informações sobre negociações do clube.

Luan é o principal alvo brasileiro dos clubes estrangeiros na atual janela de transferências, que se encerra somente no dia 31. O Grêmio já teria recebido propostas da Sampdoria, da Itália, e do Spartak Moscou, da Rússia. Mas ainda não se pronunciou sobre o futuro do atacante, que vem recebendo chances na seleção brasileira.