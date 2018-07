Grêmio oficializa chegada de Dudu e fecha a lista da Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio conseguiu finalizar todos os trâmites burocráticos para definir a contratação do atacante Dudu, de 22 anos, que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O jogador, que havia chegado a Porto Alegre na segunda-feira e passado por exames médicos, assinou contrato, teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e foi inscrito na Copa Libertadores.

A correria da diretoria do Grêmio aconteceu porque o clube tinha só até esta terça-feira para entregar à Conmebol a lista de 30 jogadores que estarão aptos a jogar a fase de grupos da competição. Nesta quinta-feira o clube enfrenta o Nacional, no Uruguai, na sua estreia na Libertadores.

Dudu assinou contrato até o final do ano, por empréstimo, e será apresentado oficialmente às 11h desta quarta-feira, no Estádio Olímpico. O jogador começou nas categorias de base do Atlético Goianiense, mas se profissionalizou no Cruzeiro, em 2009. Campeão mundial sub-20 com o time de Lucas e Neymar, jogou no Dínamo de Kiev nas últimas duas temporadas.

INSCRITOS

Mesmo machucado, com previsão de ficar um mês fora de combate, Kleber foi inscrito normalmente. As novidades da lista do técnico Enderson Moreira são os laterais Breno e Tinga e o atacante Lucas Coelho. Por outro lado, Yuri Mamute e Guilherme Biteco ficaram de fora.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS:

GOLEIROS - Marcelo Grohe (1), Busatto (12) e Tiago Machowski (24).

LATERAIS - Pará (2), Wendell (18), Breno (21), Moisés (13) e Tinga (22).

ZAGUEIROS - Rhodolfo (4), Werley (5), Bressan (15), Saimon (20) e Pedro Geromel (3).

VOLANTES - Edinho (8), Ramiro (17), Riveros (16), Matheus Biteco (19), Léo Gago (6) e Adriano (29).

MEIAS - Zé Roberto (10), Maxi Rodríguez (14), Alán Ruiz (11) e Jean Deretti (25).

ATACANTES - Barcos (9), Everaldo (27), Luan (26), Everton (23), Dudu (7), Kleber (30) e Lucas Coelho (28).