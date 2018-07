Grêmio oficializa contratação de Marcelo Moreno

A diretoria do Grêmio oficializou na noite de quinta-feira a contratação do atacante Marcelo Moreno, que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador boliviano deixa o futebol europeu e retorna ao Brasil com um contrato por quatro anos com o clube gaúcho, válido até o dia 31 de dezembro de 2015.

Marcelo Moreno realizará os exames médicos necessários para assinatura do contrato com o Grêmio na segunda-feira, quando será apresentado, a partir das 11 horas, na sala de imprensa do Estádio Olímpico. Em seguida, acompanhado do presidente Paulo Odone, visitará as obras da Arena Grêmio.

Antes de acertar a chegada de Marcelo Moreno, o Grêmio já havia reforçado o seu setor ofensivo com a chegada de Kleber, que estava no Palmeiras. Além dos atacantes, o Grêmio já contratou os meias Marco Antônio, ex-Portuguesa, Felipe Nunes, ex-Independente (SP), e o zagueiro Douglas Groli, ex-Chapecoense, para 2012, quando a equipe será comandada pelo técnico Caio Júnior.

Marcelo Moreno iniciou a sua carreira nas categorias de base do Oriente Petrolero, da Bolívia, mas se profissionalizou pelo Vitória. O atacante se transferiu para o Cruzeiro em 2007 e foi artilheiro da Libertadores do ano seguinte, sendo contratado depois pelo Shakhtar Donetsk. Na Europa, também atuou, cedido por empréstimo, no Werder Bremen, da Alemanha, e no Wigan, da Inglaterra.