Grêmio oficializa contratação do atacante Fernandinho

O Grêmio confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Fernandinho. O jogador, que passou pelo São Paulo e disputou a Libertadores pelo Atlético Mineiro, teve seus direitos federativos e econômicos adquiridos pelo clube gaúcho, que não revelou quanto pagou ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Fernandinho, de 28 anos, chegou a Porto Alegre na quarta-feira, quando realizou exames médicos. Nesta quinta, ele assinou contrato até dezembro de 2017. À tarde, Fernandinho treinou no gramado suplementar do Olímpico sob a orientação do preparador físico Rogério Luiz e do fisiologista Rafael Gobbato.

O atacante surgiu com a camisa do Barueri no Brasileirão de 2009 e chamou a atenção do São Paulo. Atuando sempre pela ponta esquerda, alternou partidas decisivas e atuações de baixo nível. Mesmo assim, acabou vendido para o Al-Jazira.

Após um ano, voltou ao País, por empréstimo, para substituir Bernard no Atlético Mineiro. Titular no Mundial de Clubes, até agradou a torcida, mas o contrato não foi renovado porque ao Al-Jazira só interessava a venda.

Para não chegar ao sétimo jogo no Brasileirão e ficar impossibilitado de defender outra equipe na competição, pediu para não jogar mais pelo Atlético, sendo duramente criticado em público pelo presidente Alexandre Kalil. "Resolvi. Fernandinho, siga a sua vida! Tchau e bença", postou no Twitter o dirigente na ocasião.

ARENA LIBERADA

Nesta quinta-feira à tarde, o elenco do Grêmio treinou pela primeira vez na Arena depois de o estádio, utilizado como campo de treino durante a Copa do Mundo, ter sido devolvida pela Fifa.

Na atividade, o técnico Enderson Moreira desenhou o time que vai jogar contra o Goiás, quarta, na retomada do Brasileirão. Ele montou a equipe com Marcelo Grohe, Pará, Rhodolfo, Geromel e Breno; Matheus Biteco, Riveros, Luan, Giuliano e Alán Ruiz; Barcos. A novidade foi a presença de Riveros, recuperado de lesão.