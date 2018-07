Grêmio oficializa contratação do chileno Eduardo Vargas

"Foi uma negociação longa, desgastante, mas valeu a pena pela qualidade que o Vargas poderá acrescentar ao nosso grupo", declarou Rui Costa, executivo de futebol do Grêmio, ao site oficial do clube gaúcho.

O jogador deixará a Itália nesta sexta-feira, às 23h30, e chegará a Porto Alegre no próximo sábado, às 13 horas. Ele assinará um contrato de empréstimo por um ano e será oficialmente apresentado no Estádio Olímpico no mesmo dia.

Vargas é esperado como reforço no Grêmio para as disputas do Campeonato Gaúcho e da Copa Libertadores. Agora a equipe corre para regularizar a documentação do atacante a tempo de fazer sua inscrição na fase preliminar da Libertadores. A data-limite é o dia 21 de janeiro, e a ideia do clube gaúcho é utilizar Vargas no jogo de volta, contra a LDU.

Para contar com o jogador, o time gaúcho venceu a forte concorrência do São Paulo. O presidente do clube do Morumbi, Juvenal Juvêncio, ficou irritado com o que classificou como um leilão promovido pelo Napoli e desistiu na negociação. Entre as reclamações do dirigente também estava o fato de a equipe italiana pedir o pagamento de 1,5 milhão de euros à vista e exigia uma cláusula no contrato que permitia ao chileno voltar à Itália a qualquer momento e sem ressarcimento financeiro em troca.