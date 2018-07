Grêmio oficializa contratação do meia Marco Antônio

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio oficializou a contratação do meia Marco Antônio, que estava na Portuguesa. O jogador é o segundo reforço renomado confirmado pelo clube gaúcho para a próxima temporada, já que o time também se reforçou com o atacante Kléber, ex-Palmeiras. Além disso, trocou o comando técnico e será dirigido por Caio Júnior em 2012.

Marco Antônio assinou contrato com o Grêmio por três temporadas e será apresentado oficialmente apenas em janeiro, quando a equipe realizará sua preparação para o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil em uma pré-temporada marcada para a cidade de Bento Gonçalves (RS).

O novo reforço do Grêmio tem 27 anos e foi um dos destaques da Portuguesa em 2011, sendo titular e capitão da equipe na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, Marco Antônio passou por São Paulo, Náutico, Santo André, Juventude, Sport, América (SP), Criciúma e Vitória.