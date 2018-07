Grêmio oficializa contratação do volante Léo Gago O Grêmio oficializou nesta terça-feira a contratação do volante Léo Gago, que foi um dos destaques do Coritiba na última temporada. O jogador de 28 anos será apresentado na manhã desta quarta, no Estádio Olímpico, mas já falou rapidamente com a imprensa ao desembarcar em Porto Alegre, quando disse que chega com a expectativa de conquistar títulos e de marcar muitos gols pelo time gaúcho.