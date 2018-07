Grêmio oficializa Erazo e apresenta equatoriano nesta terça-feira

O setor defensivo do Grêmio tem novo reforço. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube gaúcho oficializou a contratação do zagueiro Frickson Erazo. O jogador assinou contrato por empréstimo de um ano e já até posou para fotos na Arena Grêmio, o estádio do clube gaúcho.

Erazo vestirá a camisa de número 33 do Grêmio. O zagueiro equatoriano viaja ainda nesta segunda-feira para Gramado, na Serra Gaúcha, onde a equipe realiza a sua pré-temporada. Lá, ele será apresentado nesta terça-feira, no final da manhã, no hotel onde os jogadores estão concentrados.

O reforço gremista já disputou 37 partidas pela seleção do Equador, incluindo a Copa América de 2011 e a Copa do Mundo de 2014. Erazo, de 26 anos, se profissionalizou no El Nacional e depois também atuou no Barcelona de Guayaquil no futebol equatoriano, sendo campeão nacional em 2012. No ano passado, se transferiu para o Flamengo, mas não teve sucesso no clube, embora tenha faturado o título do Campeonato Carioca.

A chegada de Erazo ajuda o Grêmio a compensar as perdas dos zagueiros Bressan, que foi para o Flamengo, e Werley, que se transferiu para o Santos. Além de Erazo, o técnico Luiz Felipe Scolari também conta com os zagueiros Gabriel, Gabriel Silva, Geromel, Lucas Costa, Rhodolfo e Saimon.