Grêmio Osasco anuncia Dodô para fazer dupla de ataque com Viola

OSASCO - Que time não gostaria de contar com Dodô e Viola como dupla de ataque em 1997? Como o Grêmio Osasco ainda nem existia naquela época (foi fundado uma década depois), o time da Grande São Paulo decidiu realizar esse sonho em 2013. Nesta quinta-feira, a equipe líder a segunda divisão estadual, que já tinha Viola, anunciou a contratação de Dodô.

O ex-atacante do São Paulo está com 38 anos e não joga desde julho de 2011, quando fez sua última partida com a camisa do Americana (atual Guaratinguetá). No currículo dele, passagens por seis dos oito grandes clubes de São Paulo e Rio (só não atuou no Palmeiras e no Flamengo). Em São Paulo, também defendeu o Nacional, onde foi revelado, e na Portuguesa.

O Grêmio Osasco tem como seu homem forte o ex-jogador Vampeta, outro que brilhava há mais de uma década. O clube aposta no marketing para fazer sucesso. Dentro dessa ideia, também contratou para esta temporada o atacante Viola (que tem sido reserva) e o lateral-direito Índio, ex-Corinthians. Nos últimos dias, o time tem especulado a contratação do chinês Zizao.