Grêmio pega Athletico-PR para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

O Grêmio poderá conquistar nesta quarta-feira a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. Só que não será nada fácil alcançar esse objetivo, já que para isso será necessário derrotar o Athletico-PR, em Curitiba, às 21h30. A equipe paranaense, campeã da Copa do Brasil, não perde há nove rodadas do Campeonato Brasileiro e não sofre gols há cinco jogos.

Além da vitória na Arena da Baixada, o Grêmio precisa ainda de um empate ou uma derrota de seu grande rival, o Internacional, que também nesta quarta, mas às 19h15, vai receber o Goiás no Beira-Rio.

Para os gremistas, a partida contra o Athletico será uma oportunidade de revanche, uma vez que os paranaenses eliminaram o time comandado por Renato Gaúcho na semifinal da Copa do Brasil. O atacante Everton, porém, diz que as situações são muito distintas e que o duelo válido pelo torneio vencido pela equipe rubro-negra não serve como referência para o novo confronto.

"Na última vez em que estivemos aqui tivemos um mau resultado, mas agora é uma situação muito diferente. E é sempre muito difícil jogar aqui, o Athletico vem da conquista do título da Copa do Brasil e está jogando o Brasileiro mais leve."

O Grêmio vem de uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em São Paulo, e Renato Gaúcho ficou bastante satisfeito com o desempenho de sua equipe, como era de se esperar. Por isso, não mexerá na escalação, com uma exceção: o lateral-direito Léo Moura deixará o time para dar lugar a Galhardo.

Na última terça-feira, o Grêmio fez seu último treino antes do jogo contra o Athletico em território inimigo. A equipe de Renato realizou a atividade na Arena da Baixada, como uma espécie de reconhecimento do gramado sintético do estádio, embora o time já conheça bem a casa rubro-negra.

Athletico-PR desfalcado

No reencontro do Athletico Paranaense com o Grêmio, o técnico interino Eduardo Barros será obrigado a realizar várias alterações na escalação. Mesmo assim, ele demonstrou confiança nos substitutos que atuarão nesta quarta-feira. "A equipe está vivendo um momento mágico como consequência de todo o trabalho ao longo da temporada. Mesmo com os desfalques, podemos rodar o time e manter a performance", disse o treinador.

Neste segundo semestre, as equipes se enfrentaram nas semifinais da Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 0, o time paranaense venceu em casa pelo mesmo placar e eliminou o Grêmio nos pênaltis por 5 a 4 em passo importante da campanha que terminou com o título do Athletico, então sob comando do técnico Tiago Nunes.

Eduardo assumiu na 31ª rodada, quando empatou sem gols com o Cruzeiro. Depois superou São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro, todos por 1 a 0. Mesmo assim, o interino não quis se oferecer para assumir efetivamente o time para a temporada 2020. "Mantenho minha posição e não me ofereço. Estou à disposição do clube para atuar em qualquer lugar, seja como coordenador, como já fui este ano, seja nas categorias de base ou no time de aspirantes", declarou.

Além dos desfalques, o técnico também terá retornos, forçando novas mudanças no time. Na lateral direita, Khellven está com a seleção brasileira sub-20 e Madson pertence ao Grêmio. Jonathan atua na posição, mas não joga há três meses e, com isso, o volante Erick pode ser improvisado. Já o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo estão à disposição após cumprirem suspensão.

Bruno Guimarães e Thonny Anderson são as ausências no meio-campo. O primeiro lesionou a coxa e o segundo também pertence ao Grêmio. Eles devem ser substituídos por Camacho e Lucho González, respectivamente. O atacante Rony, poupado no último jogo, está de volta no setor ofensivo, que também pode contar com Marcelo Cirino no lugar de Marco Ruben.