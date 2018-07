Grêmio pega Atlético-GO em aquecimento para clássico O Grêmio recebe o Atlético Goianiense, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma péssima atuação na final da competição e grande rejeição da torcida pelo técnico Celso Roth, o time tricolor entra em campo para tentar não fazer feio no jogo que antecede o clássico contra o Internacional.