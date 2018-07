Grêmio pega Ceará para garantir vaga na Copa Sul-Americana PORTO ALEGRE - O Grêmio terá importantes desfalques para a partida contra o Ceará, neste sábado, às 19 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, na 11.ª colocação, o time gaúcho luta por apenas mais uma vitória para confirmar matematicamente a classificação à próxima edição da Copa Sul-Americana.