Grêmio pega Coritiba buscando superar desfalques e manter boa fase no Brasileirão

Apesar do excelente momento na temporada de 2017, o Grêmio enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma vez preocupado em superar seus desfalques.

Para o jogo desta quinta-feira, as novas ausências entre os titulares são o meia Ramiro, suspenso, e Kannemann. Depois de ser substituído no empate com o Cruzeiro, na última segunda-feira, em Belo Horizonte, o zagueiro argentino teve detectada uma pubalgia e foi vetado.

A dupla se soma a Léo Moura, Marcelo Oliveira, Miller Bolaños, Douglas, Jael e Beto da Silva, que não têm condições de jogo. O paraguaio Lucas Barrios, por outro lado, está recuperado e reforça o Grêmio, embora o técnico Renato Gaúcho não tenha indicado se o atacante começará como titular.

Na vice-liderança do Brasileirão com 19 pontos, apenas um atrás do Corinthians, o Grêmio tem o melhor ataque da competição, com 21 gols, e enfrenta justamente a melhor defesa - o Coritiba sofreu apenas quatro.

E o clima é de confiança para o duelo. "O nosso grupo tem mostrado que é muito qualificado. Sai um, entra outro, e o nível não cai", destacou o zagueiro Pedro Geromel. "Se a gente quiser continuar na ponta de cima, temos que encarar cada jogo como o mais importante".